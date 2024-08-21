Bilecik'te yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki adamın, evinde cansız bedeni bulundu.

İHA

Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde 2 katlı bir binanın birinci katında ikamet eden İlhan Özkara'nın (75), eve gelen yakınları tarafından cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri yönlendirildi.

YAKIN ZAMANDA KALP OPERASYONU GEÇİRDİ

Kalp rahatsızlığı olduğu ve yakın zamanda bir operasyon geçirdiği öğrenilen Özkara'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)