Bilecik’te yaşlı adamı kurtarmak için girdiği kuyuda kendisi öldü Kuyuya düşen 67 yaşındaki adamı kurtarmak isteyen kişi, metan gazından dolayı hayatını kaybetti. Dehşete düşüren ölüm ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Korkunç son, girmek zorunda kaldığı kuyuda onu yakaladı…

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Camicedit Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan kuyuya 2 kişinin düştüğü ihbar edildi.

Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adam kurtarıldı

Eve giden ekipler, hemen kurtarma çalışmalarına başladı.

İtfaiye ilk olarak 67 yaşındaki A.A.’yı kuyudan çıkardı ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderdi.

Sıra 34 yaşındaki Nihat Kalkandelen’i kurtarılmasına geldiğinde ise inanılmaz bir şey oldu.

Metan gazı kokusu geldi

Kuyuya yönelen ekipler, metan gazı kokusu aldı.

Durum böyle olunca, kurtarma çalışması yarım bırakıldı.

Ekipler, bu kez Bilecik AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Cansız bedenine ulaşıldı

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kullandıkları gaz maskeleri ile kuyuya inip Kalkandelen’in cansız bedenine ulaştı ve onu dışarıya çıkardı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kalkandelen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurtarmak için girmişti

Kalkandelen’in 67 yaşındaki A.A.’yı kurtarmak için kuyuya atladığı ancak sağ çıkamadığı öğrenildi.

Kuyunun bahçeye ne amaçla kazıldığını öğrenmek için polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.