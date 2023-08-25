Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu yangın paniği Düzağaç köyünün farklı noktalarına yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yangınlar, erken müdahale ile söndürüldü.

İHA

Türkiye'de orman yangını haberleri vatandaşları ürkütüyor.

Bilecik'te farklı noktalara yıldırım düştü.

Erken müdahaleyle söndürüldü

İlçenin Düzağaç köyü ormanlık alanda farklı noktalara eşzamanlı yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar, köylüler ve ekiplerin erken müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Bozüyük ve Dodurga belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Düzağaç ve Yeşil Çukurca ve çevre köylerin destekleriyle büyümeden kontrol altına alınan yangına 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 18 personel müdahale etti.

Yangın 500 metrekarelik alanda etki gösterdi

Yangının ardından bir süre soğutma çalışmaları devam ederken yangın 500 metrekarelik alanda etkili oldu.