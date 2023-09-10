Bilecik'te yola fırlayan çocuğa araba çarptı İstiklal Mahallesi'nde seyir halinde olan aracın önüne aniden çocuk atladı. Sürücü aracını durduramazken, çarptığı çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Bilecik'te panik dolu anlar yaşandı.

Merkez İstiklal Mahallesi Çalış Sokak istikametinden Edebali Sokak istikametine seyir halindeki Batuhan K. idaresindeki 11 ER 130 plakalı otomobilin önüne aniden bir çocuk atladı.

Küçük çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Sürücü aracını durduramayarak, 6 yaşındaki T.E.B.'ye çarptı.

Yere düşen ve hafif şekilde yaralanan çocuk için olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)