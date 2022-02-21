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    Bilecik'teki avcı, 220 kiloluk domuzun saldırısına uğradı

    Av yasağı öncesinde domuz avına çıkan gruptan bir kişiye saldıran 220 kiloluk domuz, avcılar tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 11:51
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    Bilecik'teki avcı, 220 kiloluk domuzun saldırısına uğradı

    Bilecik'te yapmış oldukları domuz avını görüntüleyen bir grup, 6 aylık domuz avı yasağı öncesi son kez araziye çıktı.

    Avda Okluca- İlyasça köyleri arasında 220 kiloluk dev domuzu gören avcılar, ateş etti. Yaralanan domuz, bir avcının üzerine koşmaya başladı.

    Avcı, domuzdan son anda kaçarak kendini kurtardı.

    Bilecik'teki avcı, 220 kiloluk domuzun saldırısına uğradı VİDEO

    "DOMUZ AVINDA TÜFEĞE KONULAN TAKOZLARI SERBEST BIRAKSINLAR"

    220 kiloluk domuzun kendilerini sabahtan beri uğraştırdığını anlatan avcı İslam Arar, "Son avımız güzel oldu. Şimdi 6 ay domuz avı yasağı başladı. Bu domuzu vurmak için büyük uğraş verdik. Buradan yetkililere sesleniyorum; domuz avından tüfeğe koyulan takozları serbest bıraksınlar. Şimdi bizim tüfeklerde 6 yerine takoz koyunca 3 mermi alıyor. 3 mermi de böylesi büyük bir domuzu yere yatırmaya yetmiyor." dedi.

    Bilecik teki avcı, 220 kiloluk domuzun saldırısına uğradı #1

    Bilecik teki avcı, 220 kiloluk domuzun saldırısına uğradı #2

    Bilecik teki avcı, 220 kiloluk domuzun saldırısına uğradı #3

    Bilecik teki avcı, 220 kiloluk domuzun saldırısına uğradı #4


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