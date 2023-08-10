Bilecik'teki bıçaklı saldırı sonrası yaşananlar kamerada Kentte başlayan kavgada 2 kişiyi ayağından bıçaklayan saldırgan yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kavganın ardından yaşanan koşuşturma bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Bilecik'te dün gece 2 grup arasında tansiyon yükseldi.

Başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı apartman içinde tartışmaya başlayan grup apartmanın kapısını da kırdı.

15 dakika içinde yakalandı

Kavgada, Ö. E. yanındaki bıçak ile M.U. ve kardeşi M.U.'yu bacaklarından yaraladı.

Daha sonra olay yerinden kaçan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 15 dakika sonra saklandığı yerde yakalandı.

Şahıs emniyetteki ifadesinin ardından bugün Bilecik Adliyesine sevk edildi.

Hayati tehlikeleri sürüyor

Şahsın mahkemesi devam ederken, yaralanan abi kardeşin hayati tehlikelerin devam ettiği öğrenildi.

O anlar kamerada

Olay sonrası yaşananlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, apartmandan bir kişinin bacağını tutarak dışarı çıktığı ve arkasından şahsın kaçtığı görülüyor.

Şahsın kaçmasından sonra apartmandan çıkan diğer şahsın da kaçtığı görülüyor.