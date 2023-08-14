Bilecik'teki ormanda elleri bağlanmış ceset bulundu Osmaneli liçesinde kesim işi yapan orman işçileri, elleri bağlanmış vaziyette bir erkek cesedi buldu. Çürümeye başlayan ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı.

İHA

Bilecik'te tüyler ürperten bir olay yaşandı.

Osmaneli ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde ormanlık alanda kesim işi yapan orman işçileri, yerde yatan birini görerek durumu polise bildirdi.

Elleri bağlanmış erkek cesedi bulundu

Bölgede ekipler, yaptığı çalışmada elleri bağlanmış vaziyette erkek cesedi buldu.

Çürümeye başlamış olan erkek cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılması için Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.