Bilecik'teki taş ocağı patlamaları evlerde hasar oluşturdu

Bulduk köyü mevkiindeki taş ocağında patlama yaşandı. Evlerde çatlak oluşturarak maddi hasar bırakan patlama, köy halkını endişeye düşürüyor.

Bilecik'in Bulduk köyüne yakın bölgedeki taş ocağında kontrollü patlama yaşandı.

20 haneli ve 60 nüfuslu Bulduk köyü sakinleri yaşanan patlamadan etkilenirken, sarsıntının deprem olduğunu düşündü.

"DEPREM OLUYOR SANDIM"

Camide ve evlerde maddi hasar oluştuğunu belirten köy sakinlerinden Şaziye Çakmak, "Buradaki çatlaklar son patlamadan sonra oldu. Oturuyordum hatta o gün çok korktum. Bir de son patladığında deprem oluyor sandım. Artık ev yıkılacak zannettim. Patlamadan dolayı evlerimiz bu durumda. Yetkililerden yardım bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"DUVARLAR ÇÖKECEK DİYE KORKUYORUZ"

Patlamalar sonucunda endişe yaşayan Çakmak, "Taş ocağındaki patlatmalardan sonra evlerimiz bu hale geldi. Ne olacak bizim sonumuz? Yetkililerde yardım bekliyoruz. Evlerimiz duvarları yakında tamamen çökecek diye endişe ediyoruz." ifadelerini kullandı.

























