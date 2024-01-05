Bingöl kara teslim: 173 köy yolu ulaşıma kapandı Kar yağışının etkisini artırdığı Bingöl'de ekipler, ulaşıma kapanan yolları açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

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İHA

Bingöl'de kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor..

Yeni yılın ilk yağışının olduğu Bingöl’de kar kalınlığı artarken, 173 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri İl Müdürlüğü, ulaşıma kapanan yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yolları ulaşıma açmak için hummalı çalışma

Kar nedeniyle merkezde 23, Adaklı 23, Genç 49, Karlıova 38, Kiğı 13, Solhan 13, Yayladere 6 ve Yedisu ilçesinde 8 olmak üzere toplamda 173 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri İl Müdürlüğü 3 kar savurma, 20 greyder, 5 dozer, 10 kepçe, 14 loder, 4 kar küreme ve 110 personelle kapalı köy yollarında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)