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    Bingöl’de, 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

    Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında Genç ilçesi kırsalında, 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
    • 15.08.2022 - 09:16
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    Bingöl’de, 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

    Bingöl’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kentte art arda başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor...

    Genç ilçesi kırsalında yapılan çalışmalarda, 197 bin 756 kök kenevir ele geçirildi.

    “6 tarla içerisinde 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi”

    İHA’nın haberine göre; konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 6 tarla içerisinde 197 bin 756 kök kenevir bitkisi, 825 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir.”

    Bingöl’de, 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi VİDEO


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