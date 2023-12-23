Bingöl'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

İHA
Bingöl - Solhan karayolu Cavuslar koyu mevkiinde, sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 4 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin arından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayatını kaybeden şahıs morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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