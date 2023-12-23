Bingöl'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
İHA

Bingöl - Solhan karayolu Cavuslar koyu mevkiinde, sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 4 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin arından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden şahıs morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)