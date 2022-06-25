Bingöl’de, 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl’de, 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl’de, uyuşturucu mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipler, arazide Hint kenevirleri olduğunu belirledi. DHA’nın haberine göre; bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından, ekili kenevirler söküldü. Operasyonda 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.