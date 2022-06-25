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    Bingöl’de, 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.
    • 25.06.2022 - 18:01
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    Bingöl’de, 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Bingöl’de, uyuşturucu mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipler, arazide Hint kenevirleri olduğunu belirledi. DHA’nın haberine göre; bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından, ekili kenevirler söküldü. Operasyonda 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Bingöl’de, 21 bin 66 kök Hint keneviri ele geçirildi #1


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