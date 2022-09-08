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Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
Karlıova ilçesindeki yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban Deniz Arka yaralanırken, talihsiz çobanı köpekler kurtardı.
- 08.09.2022 - 16:21
- Güncelleme : 08.09.2022 - 16:29
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaylada hayvan otlatan Deniz Arka (42), ayı saldırısına uğradı.
DHA'nın haberine göre kolu kırılıp, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Arka, köpeklerin gelmesi ile kurtuldu.
Ayıyı köpekler kaçırdı
Ayı, köpekleri görünce bölgeden uzaklaştı.
Mahalleli tarafından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Arka, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Deniz Arka’nın durumunun iyi olduğu belirtildi.