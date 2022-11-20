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    Bingöl’de, gaz kaçağı patlaması: Evin duvarları yıkıldı

    Gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada Halil Bilgiç’e ait evin bazı duvarları yıkılırken, eşi Gülhan Bilgiç yaralandı.
    • 20.11.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 15:44
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    Bingöl’de, gaz kaçağı patlaması: Evin duvarları yıkıldı

    Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa Köyü Morkoyun mezrasında, Halil Bilgiç'e ait evde sabah saatlerinde mutfaktaki gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi.

    Patlama, ailenin sabah kahvaltısı yaptığı sırada yaşandı. DHA’nın haberine göre; patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkıldı.

    Evde yangın çıkmadı

    Halil Bilgiç’in eşi Gülhan Bilgiç yaralandı. Patlama sonrası yangın çıkmadı.

    Sağlık durumu iyi

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Gülhan Bilgiç, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bilgiç’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Bingöl’de, gaz kaçağı patlaması: Evin duvarları yıkıldı ViDEO

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