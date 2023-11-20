Bingöl'de iki yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı Bingöl'de farklı mevkilerde iki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA & Ensonhaber

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ikif arklı otobüs kazası yaşandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde devrildi.

Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolunda ikinci kaza

Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde de Metro Turizm'e ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı.