Bingöl'de iki yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

AA & Ensonhaber
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ikif arklı otobüs kazası yaşandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde devrildi.
Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kara yolunda ikinci kaza
Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde de Metro Turizm'e ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü devrildi.
Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı.
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