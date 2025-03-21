İHA
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Aralıksız devam eden yağış sonrası kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
İlçe kar altında kaybolurken, hayat neredeyse durma noktasına geldi.
EKİPLER BİR HAFTA ÖNCE BAHAR TEMİZLİĞİNE BAŞLADI
Aynı ilçede yaklaşık bir hafta önce belediye ekipleri, karları ilçe dışına çıkarıp bahar temizliğine başlamıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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