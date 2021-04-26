Bingöl'de kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Göçük için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Balgöze köyü kırsalında, 10 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Hasan Göçük'ü arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ÇALIŞMALARA 300 KİŞİLİK EKİP KATILIYOR

Evden öğle saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek için çıktığını söyleyen, Alzheimer hastası Hasan Göçük, bir daha dönmedi.

Bunun üzerine ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Valilik koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Diyarbakır Ulusal Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile güvenlik korucuları ve köy sakinlerinden oluşan 300 kişilik ekip 10 gündür yaşlı adamı arıyor.

Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor ViDEO







"HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI"

Aramalara ilişkin açıklama yapan Bingöl AFAD Eğitim Şube Müdürü Sedat Doğan, çalışmaları geniş alana yaydıklarını belirterek, "Ekiple birlikte arazi araması yapıyoruz. Aynı zamanda iz takip köpeklerimiz ve dron ile arama çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar bir ize rastlamadık" dedi.



