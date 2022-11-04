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Bingöl'de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti

Bingöl'de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti

16 yaşındaki iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 öğrenci ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç çocuk gözyaşları içinde defnedildi.