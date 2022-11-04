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- Bingöl'de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti
Bingöl'de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti
- 04.11.2022 - 17:35
- Güncelleme : 04.11.2022 - 17:56
Son günlerde sosyal medyada liselilerin kavgasına ilişkin videolar artmaya başladı.
Şiddetli kavgaya bu kez bıçak eklendi.
Bıçakla saldırdı
Bingöl'de iki liseli kavga etmeye başladı. Bu sırada 16 yaşındaki U.İ. yanında taşıdığı bıçağı, aynı yaştaki Berat Yılmaz'a sapladı.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti VİDEO
Hayatını kaybetti
DHA'nın aktarımına göre; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz, hayatını kaybetti.
Öte yandan polis ekipleri de U.İ.'yi gözaltına aldı.
Cenaze törenine öğretmenleri de katıldı
Berat Yılmaz'ın cenazesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Yılmaz'ın cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Yılmaz'ın ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.
U.İ.'nin ise ifade işlemleri devam ediyor.