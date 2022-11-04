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    Bingöl'de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti

    16 yaşındaki iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 öğrenci ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç çocuk gözyaşları içinde defnedildi.
    • 04.11.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 17:56
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    Bingöl'de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti

    Son günlerde sosyal medyada liselilerin kavgasına ilişkin videolar artmaya başladı.

    Şiddetli kavgaya bu kez bıçak eklendi.

    Bıçakla saldırdı

    Bingöl'de iki liseli kavga etmeye başladı. Bu sırada 16 yaşındaki U.İ. yanında taşıdığı bıçağı, aynı yaştaki Berat Yılmaz'a sapladı.

    Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Bingöl'de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti VİDEO

    Bingöl de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti #1

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın aktarımına göre; tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz, hayatını kaybetti.

    Öte yandan polis ekipleri de U.İ.'yi gözaltına aldı.

    Bingöl de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti #2

    Cenaze törenine öğretmenleri de katıldı

    Berat Yılmaz'ın cenazesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

    Yılmaz'ın cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mezarlığı'nda defnedildi.

    Cenazeye, Yılmaz'ın ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

    U.İ.'nin ise ifade işlemleri devam ediyor.

    Bingöl de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti #3

    Bingöl de liselilerin kavgasında bir genç hayatını kaybetti #4


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