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- Bingöl’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bingöl’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sabah saatlerinde Nazım Elhazar idaresindeki öğrenci servis minibüsü ile Sedat Ağırbaş’ın kullandığı otomobilin çarpışması sonucu 2 öğrenci ve Ağırbaş yaralandı.
- DHA
- 22.11.2021 - 10:33
- Güncelleme : 22.11.2021 - 10:48
Bingöl’de sabah saat 08.30 sıralarında, Genç Caddesi Tugay kavşağında Nazım Elhazar yönetimindeki öğrenci servis minibüsü ile Sedat Ağırbaş'ın kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada servisteki 2 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.
OTOMOBİLDE SIKIŞTI
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin sürücüsü Ağırbaş, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.
Bingöl’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı VİDEO
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.