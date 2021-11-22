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    Bingöl’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

    Sabah saatlerinde Nazım Elhazar idaresindeki öğrenci servis minibüsü ile Sedat Ağırbaş’ın kullandığı otomobilin çarpışması sonucu 2 öğrenci ve Ağırbaş yaralandı.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 10:48
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    Bingöl’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

    Bingöl’de sabah saat 08.30 sıralarında, Genç Caddesi Tugay kavşağında Nazım Elhazar yönetimindeki öğrenci servis minibüsü ile Sedat Ağırbaş'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

    Kazada servisteki 2 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

    OTOMOBİLDE SIKIŞTI

    İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Otomobilin sürücüsü Ağırbaş, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.

    Bingöl’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı VİDEO

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Bingöl’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı #1

    Bingöl’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı #2

    Bingöl’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı #3

    Bingöl’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı #4

    Bingöl’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı #5

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