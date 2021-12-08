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    Bingöl'de öğrenci yurdundaki olaya idari işlem başlatıldı

    Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna bir erkeğin girdiği iddiaları üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, idari ve adli işlem başlatıldı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 16:20
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    Bingöl'de öğrenci yurdundaki olaya idari işlem başlatıldı

    Bingöl'ün Kaleönü Mahallesi’ndeki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu’na, önceki gece bir erkeğin girdiği ve öğrencileri elindeki bıçakla rahatsız ettiği ileri sürüldü.

    ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI

    Öğrenciler, yurtta, 'güvenlik zafiyeti' olduğu iddiasıyla hem odalarının penceresine çıkıp hem de yurdun önünde toplanarak eylem yaptı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Bingöl'deki kız öğrenci yurdunda eylem yapıldı

    DOWN SENDROMLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Polis, yaptığı araştırmada, yurda giren kişinin down sendromlu olduğunu belirledi.

    İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Olayın ardından Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı.

    "ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ SAĞLANDI"

    Yapılan yazılı açıklamada, "06.12.2021 Pazartesi günü saat 19.50 civarında Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna, engelli down sendromlu bir şahsın girmesi üzerine ilgili şahıs yurt personeli tarafından dışarı çıkarılmıştır. Müdürlüğümüzce gerekli yasal ve idari işlemler başlatılmıştır. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığı, öğrencilerimizin ve ailelerinin konu ile ilgili müsterih olmaları gerektiği bilgisi kamuoyuna saygı ile arz olunur." denildi.

    Bingöl de öğrenci yurdundaki olaya idari işlem başlatıldı #1

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    Bingöl de öğrenci yurdundaki olaya idari işlem başlatıldı #3

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