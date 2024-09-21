İHA
Bugün öğle saatlerinde Bingöl merkezde bir şahıs oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi.
Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken, otobüs de hareket etti.
Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu.
OKSİJEN TÜPÜ OTOBÜSÜ KARIŞTIRDI
Çıkan ses nedeni ile neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından otobüsten can havliyle indi.
O anlar ise özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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