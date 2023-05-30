Bingöl'de sağanak yağış sonrasında su baskını yaşandı Kentte gece saatlerinde başlayan yağışın sağanak yağışa dönmesi nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AA

Türkiye kurak bir kış geçirdi...

Kurak geçen kışın ardından etkisini gösteren sağanak yağışlar birçok kentte su baskınlarına sebep oldu.

Öte yandan deprem bölgesinde yaşanan sel felaketi can aldı...

Son günlerde yurtta etkisini gösteren sağanak yağışlar sonrasında su baskınları yaşanmaya devam ediyor.

Hayatı olumsuz etkiledi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

Dörtyol köyünde kuvvetli yağış sonrası Peri Çayı'nda taşkın yaşandı. Çaydan taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu.

Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti.

"Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz"

Köy sakinlerinden Selahattin Alkan, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle dedi:

"Yağmur yağdığında hemen sel geliyor, duvarları aşarak evlere giriyor. Artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz."

Yollar kapandı

Sedef Taşdemir de her yıl kuvvetli yağışta bu mağduriyeti yaşadıklarını söyledi.

Öte yandan kent merkezinde de etkili olan sağanak dolayısıyla Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki alt geçidi su bastı. Alt geçit trafiğe kapatıldı.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. Suyun tahliye edilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.