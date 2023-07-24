Bingöl'de uyuşturucu tacirlerine büyük darbe Bingöl'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tarla içerisinde 3 bin 591 kök Hint keneviri ele geçirildi.

DHA

Güvenlik güçleri Türkiye sınırları içerisinde uyuşturucu üretici ve tacirlerine göz açtırmıyor.

Kırsal bölgede jandarma ekipleri, devriyelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda, Genç ilçesinde bir tarla içerisinde uyuşturucu madde ekildiği bilgisine ulaşıldı.

3 bin 591 kök Hint keneviri

Belirlenen bölgeye yapılan operasyonda 3 bin 591 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.