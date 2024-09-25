Bingöl'de yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı
DHA

Bu akşam saatlerinde - karayolunda, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 12 AAL 516 plakalı yolcu minibüsü, Genç ilçesi Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

13 KİŞİ YARALANDI

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 kişi, ilk müdahalenin ardından Bingöl ve Genç Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yavuz Yıldırım
Editör