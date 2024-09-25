Bingöl'de yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı Bingöl - Diyarbakır karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

DHA

Bu akşam saatlerinde Bingöl - Diyarbakır karayolunda, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 12 AAL 516 plakalı yolcu minibüsü, Genç ilçesi Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

13 KİŞİ YARALANDI

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 kişi, ilk müdahalenin ardından Bingöl ve Genç Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)