DHA
Bingöl'ün Karlıova ilçesi Boncukgöze köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak R.İ. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazaya bir tır daha karışırken otobüsteki D.K. (36), Z.T. (62), S.H., H.A., E.T., A.T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile tır sürücüsü R.İ. yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tır sürücüsünün durumu ağır
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Tır sürücüsü R.İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış