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Bingöl'de yolcu otobüsü ile iki tırın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Bingöl'de yolcu otobüsü ile iki tırın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı Bingöl'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü ile iki tır çarpıştı. Kazada yaralanan 1'i ağır 8 kişi hastaneye kaldırıldı.