Bingöl’deki çocuk evlerinde istismar iddiası yalanlandı

Bingöl Valiliği, 'İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklara cinsel istismar' haberlerine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bingöl’deki İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde yaşamlarını sürdüren bazı çocukların cinsel istismar vakasına karıştığı iddia edildi.

İddia, bazı internet sitelerinde çıkınca sosyal medyada da yayıldı.

Bunun üzerine Bingöl Valiliği’nden açıklama geldi.

İddialar yalanlandı

Valilik, istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:

“İller Bankası Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde yaşamlarını idame ettirmekte olan bazı çocuklarımızın karıştığı iddia edilen cinsel istismar vakasına ilişkin iddialar kesinlikle kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.





‘Yaşanan herhangi bir istismar vakası örtbas edilmedi’

Bu kapsamda kuruluşlarımızda iddia edildiği üzere herhangi bir istismar vakası yaşanmamış, yaşanan herhangi bir istismar vakası örtbas edilmemiş, dolayısıyla hiçbir personele mobbing veya tehdit söz konusu olmamış ve müdürlüğümüze ait herhangi bir dosyaya savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmemiştir.

‘Bu haberleri kasıtlı buluyoruz’

Devletimizin bakım ve koruması altında olan ve büyük bir özenle hayata hazırladığımız çocuklarımızı itham eden ve gelişimlerine olumsuz etkide bulunacak bu tür haber ve paylaşımları kasıtlı buluyor ve esefle karşılıyoruz.

Suç duyurusunda bulunuldu

Çocuklarımızın yüksek menfaatleri adına, söz konusu asılsız iddialarla ilgili olarak gerekli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur.”