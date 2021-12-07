Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'na gece saatlerinde giren bir erkek, bıçakla korku yaşattı. Öğrenciler ise gerçekleştirdiği eylemde "Hayatımızdan endişe ediyoruz" dedi.

Bingöl'deki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'na, dün gece saatlerinde bir erkek girerek elindeki bıçakla korku dolu anlar yaşattı.

EYLEM YAPTILAR

Yaşanan olay üzerine yurt öğrencileri, güvenliğin yetersiz olduğu gerekçesiyle odaların camlarına çıkarak ve yurdun önünde toplanarak eylem gerçekleştirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı araştırmada, yurda giren kişinin down sendromlu olduğunu belirledi.

Bingöl'deki kız öğrenci yurdunda eylem yapıldı VİDEO











"KIZIN ÇIĞLIĞI ÜZERİNE KORKUP KAÇTI"

Yurtta kalan, ismini vermek istemeyen bir öğrenci, "Kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde kız yurdunda, bir arkadaşımızın odasına girmesiyle, yurttaki kızların çığlığı üzerine korkup kaçtı. Kaçan kişinin down sendromlu olduğu ortaya çıktı. Yaşanılan bu olaylardan sonra kendimizi güvende hissedemiyoruz. Korkuyoruz.





"GÜVENLİK YETERSİZ VE UMURSAMAZ"

Gece uyurken kapılarımıza arkadan destek vererek kendimizi korumaya çalışıyoruz. Kimse yardım etmiyor. Güvenlik yetersiz ve umursamaz. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Bizim yetkililerden isteğimiz, güvenliğin artırılması ve güvenlik kameralarının aktif şekilde çalışmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.













