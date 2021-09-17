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    Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 289 kilo esrar yakalandı

    Jandarma ekiplerinin düzenlemiş olduğu uyuşturucu operasyonunda, Genç ilçesi kırsalında 289 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 13:16
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    Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 289 kilo esrar yakalandı

    Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin mücadelesi sürüyor.

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

    Kenevir tarlalarından esrar elde edilerek, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

    289 KİLO KUBAR ESRAR YAKALANDI

    Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, dere yatağındaki yeşil alanda, üzeri otlarla kapatılmış olarak kurutulmaya bırakılan 289 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Uyuşturucuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 289 kilo esrar yakalandı #1

    Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 289 kilo esrar yakalandı #2

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