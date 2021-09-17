- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 289 kilo esrar yakalandı
Bingöl’deki uyuşturucu operasyonunda 289 kilo esrar yakalandı
Jandarma ekiplerinin düzenlemiş olduğu uyuşturucu operasyonunda, Genç ilçesi kırsalında 289 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
- DHA
- 17.09.2021 - 13:10
- Güncelleme : 17.09.2021 - 13:16
Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin mücadelesi sürüyor.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.
Kenevir tarlalarından esrar elde edilerek, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.
289 KİLO KUBAR ESRAR YAKALANDI
Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, dere yatağındaki yeşil alanda, üzeri otlarla kapatılmış olarak kurutulmaya bırakılan 289 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Uyuşturucuyla ilgili soruşturma devam ediyor.