Bingol'ün en pahalı kurbanlığı: 50 bin lira

Bingol'ün en pahalı kurbanlığı: 50 bin lira

Pazardaki en pahalı kurbanlık olan Kral isimli tosunun sabibi Muhittin Aytar, "Kral tosunumuz burada. Yaklaşık 1 tondur. 50 bin TL’ye satıyorum. 3 yıldır bakıyorum." dedi.

Kurban bayramına sayılı günler kalırken besiciler, kurbanlıklarını pazar alanına getirip satışa sunmaya başladı.

Bingöl'de de kurbanlık satışları devam ederken pazarın en pahalı kurbanlığı "Kral" isimli tosun oldu.

"50 nin TL'ye satıyorum"

Kurbanlıklarını hayvan pazarına getirdiğini belirten besici Muhittin Aytar, "Kral tosunumuz burada. Yaklaşık 1 tondur. 50 bin TL’ye satıyorum. 3 yıldır bakıyorum ve pazara yeni çıkardım. Şu an alıcısını bekliyoruz." dedi.





"Sağlıklı olmayan hayvanları pazara almıyoruz"



İHA'nın haberine göre; kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Canlı Hayvan Pazarı Müdürü Sami Kaysadu ise, "Kurban Bayramı heyecanı her sene olduğu gibi yaklaşmakta ve son haftalara girmek üzereyiz. Besicilerimiz, üreticilerimiz hayvan pazarına giriş yapmaya başladı.

Bizler de tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Veteriner hekimi olsun, tarım müdürlüğü olsun ve canlı hayvan pazarı olarak tüm kontrolleri yapıyoruz.

Küpesiz hayvan, sağlıklı olmayan hayvanları pazara almıyoruz. Her türlü önlem alınmış durumda. Küçükbaş hayvanların fiyatı ortalama 2 bin ile 5 bin arasında değişmektedir.

Düveler 15 binden başlayıp 25 bin TL’ye kadar satışları gerçekleşiyor. Pazara giriş yapan hayvanlar arasında Kral tosun var, üreticimiz fiyatını 50 bin lira olarak belirledi. İnşallah satışını yapar ve emeğinin karşılığını alır." şeklinde konuştu.



