Bir çöp ev vakası daha! Mersin'deki daireden 3 traktör malzeme çıkarıldı

Türkiye, geçtiğimiz temmuz ayında çöp ev haberi ile büyük bir şok yaşamıştı.
1 yıldır kilitli odada kalan küçük Muhammet, yürekleri dağlamıştı.
Bursa'daki daireden çıkarılan çöpler ise tehlikenin boyutunu gözler önüne sermişti.
Kötü kokular şüphelendirdi
Benzer bir olay Mersin'de yaşandı.
Mezitli ilçesinde bir sitedeki daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşular şikayette bulundu.
Koku gelen daireye polis ve zabıta desteğiyle giren ekipler, büyük miktarda çöple karşılaştı.
3 traktörle temizlendi
Temizlik ekipleri dairedeki çöpleri dışarı çıkararak traktöre yükledi.
3 traktör çöp, katı atık depolama sahasına götürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evi ilaçlayarak dezenfekte etti.