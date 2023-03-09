Bir çöp ev vakası daha! Mersin'deki daireden 3 traktör malzeme çıkarıldı Site sakinleri, bir daireden gelen kötü kokular üzerine durumu ekiplere bildirdi. Eve giren polis ve zabıta ekipleri, büyük ölçüdeki çöple karşılaştı.

Türkiye, geçtiğimiz temmuz ayında çöp ev haberi ile büyük bir şok yaşamıştı. 1 yıldır kilitli odada kalan küçük Muhammet, yürekleri dağlamıştı. Bursa'daki daireden çıkarılan çöpler ise tehlikenin boyutunu gözler önüne sermişti. Kötü kokular şüphelendirdi Benzer bir olay Mersin'de yaşandı. Mezitli ilçesinde bir sitedeki daireden kötü kokular gelmesi üzerine komşular şikayette bulundu. Koku gelen daireye polis ve zabıta desteğiyle giren ekipler, büyük miktarda çöple karşılaştı. 3 traktörle temizlendi Temizlik ekipleri dairedeki çöpleri dışarı çıkararak traktöre yükledi. 3 traktör çöp, katı atık depolama sahasına götürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evi ilaçlayarak dezenfekte etti.