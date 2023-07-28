AA

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye'nin yangınla mücadelesi başladı.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınları büyük felakete yol açmıştı.

Öyle ki benzer manzaraların ortaya çıkmaması umut edilirken, geçtiğimiz haftalardan bu yana farklı noktalardan alevler yükseldi.

Megakent'te yangın paniği

Bir da İstanbul'da başladı.

ilçesinde bulunan Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Bir yangın da İstanbul'da başladı! Sultangazi'de ormanlık alandan alevler yükseliyor
Sultangazi'de orman yangını

Ekipler mücadele ediyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 19 araç ve 60 personelle yangına müdahalesi sürüyor.

Yangının çevredeki konutlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Bir yangın da İstanbul'da başladı! Sultangazi'de ormanlık alandan alevler yükseliyor
Sultangazi'de orman yangını