Bir yangın da İstanbul'da başladı! Sultangazi'de ormanlık alandan alevler yükseliyor Sultangazi ilçesindeki Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye'nin yangınla mücadelesi başladı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınları büyük felakete yol açmıştı. Öyle ki benzer manzaraların ortaya çıkmaması umut edilirken, geçtiğimiz haftalardan bu yana farklı noktalardan alevler yükseldi. Megakent'te yangın paniği Bir orman yangını da İstanbul'da başladı. Sultangazi ilçesinde bulunan Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler mücadele ediyor İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 19 araç ve 60 personelle yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çevredeki konutlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.