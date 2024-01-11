Bir yaya geçidi kazası daha: Yayaya vurdu, olay yerini terk etti Çorlu’da otomobilin yaya geçidinden geçen yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yaya geçidi kazaları hız kesmeden devam ediyor.

Haber bu kez Tekirdağ'dan.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi girişi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi.

Yaya geçidinde vatandaşa çarptı

Salih Omurtak Caddesi’nden Akıncılar Caddesi’ne sapan otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına yürüyen yayaya çarptı.

Savrularak yere yığılan yaya Sevginaz K. (59), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü kaçtı

Yayanın bir süre başında duran sürücü ise daha sonra olay yerini terk etti.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)