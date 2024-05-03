Bitlis'te minibüsünün kaldırımdakilere çarptığı kazada 1 kişi öldü Bitlis'te kontrolden çıkan minibüsün kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İHA

Bitlis merkez Ahmet Eren Bulvarı'nda S.Ö. yönetimindeki plakası belirlenemeyen minibüs kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 kişiye, ardından da kaldırım üzerinde bulunan içerisinde görevlinin bulunduğu bilet satış noktasına çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 kişinin yaralandığı kaza sonrası yol trafiğe kapanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

Ağır yaralı vatandaş kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan S.L. isimli vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 yaralının ise tedavisi devam ediyor.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)