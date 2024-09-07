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Bitlis’i sel vurdu: 15 ev zarar gördü

Bitlis’i sel vurdu: 15 ev zarar gördü Bitlis ve çevresinde dün akşam etkili olan yağmur, Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünde sele neden oldu.