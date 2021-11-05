Yol kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edilmek üzere götürülürken, organizatör olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi ile ilgili yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TIR DORSESİNDE YAKALANDILAR

Yapılan şok yol kontrol uygulamasında Türkiye plakalı bir tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 149 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Bitlis'te 149 kaçak göçmen yakalandı ViDEO

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI; 149 GÖÇMEN GERİ GÖNDERİLECEK

Valilikten yapılan çıklamada, "Organizatörlük yaptığı tespit edilen U.Ö. isimli tır sürücüsü tamamlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş, daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yakalanan 149 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir.” denildi.