Bitlis’te 15 kişilik minibüsten 68 düzensiz göçmen çıktı

Ülkeye kaçak yollardan göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bir minibüsü durdurdu. 15 kişilik minibüsten çıkan 68 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine gönderilecek.

Bitlis’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışan şahıslara izin vermedi.

Van’dan Bitlis’in Tatvan ilçesine karayolu ile düzensiz göçmen taşınacağı bilgisini alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alınan bilgiler doğrultusunda Yolalan beldesi karayolunda bir minibüs kontrol edilmek üzere durdurulmuştur. Durdurulan minibüste yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 68 düzensiz göçmen ile bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan İ.Y. isimli şüpheli yakalanmıştır."

PARA CEZASI VERİLDİ

"Yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet suçundan toplam 322 bin 728 Türk lirası idari para cezası kesilmiştir."





“Organizatörlük yapan şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Yakalanan 68 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecektir.”