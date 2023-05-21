Bitlis'te 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 2 kuzen öldü Mutki ilçesinde düğünden dönen kuzenler Fırat, Bayram ve Altay Gümüş'ün içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada 2 genç hayatını kaybetti.

DHA

Bitlis'te Mutki ilçesine bağlı Açıkalan köyü yakınlarında akrabalarının düğününden dönen amca çocuklarının içinde bulunduğu plakası belirlenemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü 16 yaşındaki Bayram ile kuzenleri 17 yaşındaki Fırat ve 13 yaşındaki Altay Gümüş ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 kuzen çıkartılarak, ilk müdahaleleri yapıldı.

2 kuzen müdahaleye rağmen kurtulamadı

Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat ve Bayram Gümüş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, Altay Gümüş'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.