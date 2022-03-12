Bitlis'te 7 aracın üzerine çığ düştü

Bitlis'te dağ yamacındaki öğretmenevinin bahçesine düşen çığda, park halindeki 7 otomobil hasar gördü.

Yurdun birçok bölgesini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bir yandan buzlanma nedeniyle kazalar yaşanırken, bir yandan da çığ düşmeleri meydana geliyor.

Zonguldak'ta içinde 25 kişi taşıyan bir yolcu otobüsünün buzlanma nedeniyle kaza yapmasına rağmen neyse ki yaralanan olmadı.

Saatler sonra bu kez Bitlis'te meydana gelen çığ düşmesinde facianın eşinden dönüldü.

7 ARAÇ ÇIĞ ALTINDA KALDI

Kar ve tipinin etkili olduğu Bitlis'te, Beşminare Mahallesi'nde bulunan öğretmenevinin bahçesine gece saatlerinde çığ düştü.

Kar yığınlarının altında kalan park halindeki 7 araçta hasar oluştu.

ARAÇLARINI ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Gürültü üzerine dışarı çıkan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Bitlis Belediyesi ekiplerinden yardım isteyerek araçlarını kar altından çıkarmaya çalıştı.

Bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, öğretmenevinin evinin bahçesinde biriken kar yığınlarını temizledi.

ÇIĞIN GÜRÜLTÜSÜNE UYANDILAR

Aracı kar altında kalan Fatih Kozan, gazetecilere, çığın düştüğü sırada duydukları gürültüye uyandıklarını söyledi.

Çığın araçları, park ettikleri yerden sürükleyerek sıkıştırdığını anlatan Kozan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar sağ olsunlar yardım ediyor. AFAD buradaydı. Zor durumdayız. Öğretmenevinde kalan arkadaşlar gelip yardım ediyor ama bireysel çalışmayla çıkarılacak gibi değil. Büyük bir çığ yaşadık. Hasar da büyük. İnşallah ikinci bir çığı yaşamayız çünkü böyle bir durum söz konusuymuş. Biz de bir an evvel buradan uzaklaşacağız. 7 araç birbirine girmiş. Çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı."