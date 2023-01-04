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Bitlis'te ambulans uçak, körlük riski bulunan çocuk için havalandı
Tatvan'da yaşayan ve kafasında ödem oluştuğu için körlük riski bulunan 8 yaşındaki Fırat Poyraz, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
- 04.01.2023 - 21:19
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Fırat Poyraz, bulanık görme şikayetiyle dün akşam saatlerinde yakınları tarafından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.
Muayene ve tetkikler sonucu 8 yaşındaki Fırat Poyraz'ın kafa içi basıncının arttığı ve 4. evre papilödem (optik sinir şişmesi) oluştuğu tespit edildi.
Ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi
AA'nın haberine göre; körlük riski bulunan Poyraz, İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray'ın talebi üzerine Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.