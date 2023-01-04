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    Bitlis'te ambulans uçak, körlük riski bulunan çocuk için havalandı

    Tatvan'da yaşayan ve kafasında ödem oluştuğu için körlük riski bulunan 8 yaşındaki Fırat Poyraz, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
    • 04.01.2023 - 21:19
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    Bitlis'te ambulans uçak, körlük riski bulunan çocuk için havalandı

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Fırat Poyraz, bulanık görme şikayetiyle dün akşam saatlerinde yakınları tarafından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.

    Muayene ve tetkikler sonucu 8 yaşındaki Fırat Poyraz'ın kafa içi basıncının arttığı ve 4. evre papilödem (optik sinir şişmesi) oluştuğu tespit edildi.

    Ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

    AA'nın haberine göre; körlük riski bulunan Poyraz, İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray'ın talebi üzerine Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

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