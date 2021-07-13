Bitlis'te baba ve 3 çocuğu, takla atan araçta yaralandı

Virajda kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarına savrulan otomobildeki 57 yaşındaki sürücü Ramazan Orhan ve 3 çocuğu yaralanarak farklı hastanelere kaldırıldı.

Bitlis'te öğle saatlerinde Tatvan- Van yolunun 35’inci kilometresinde, Yelkenli köyü yakınlarında 57 yaşındaki Ramazan Orhan yönetimindeki 25 LZ 724 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına savruldu.

Kazada Ramazan Orhan ile araçtaki çocukları 3 yaşındaki Melek Eylül, 6 yaşındaki Fatih Orhan ve 19 yaşındaki Remzi Orhan yaralandı.

ARACA SIKIŞTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta sıkışan sürücü ve çocukları, ekipler tarafından yaralı çıkarılıp, ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.













