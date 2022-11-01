700 haneli köyde yaşayan 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastanede kuduz oldukları teşhis edilen çocuklar, Ankara'ya sevk edildi. Birinin durumu ağır.

Başıboş sokak köpekleri can yakmaya devam ediyor.

Son yıllarda artan köpek saldırılarının birçoğu ölümle sonuçlandı.

Ağır yaralanmaların da yaşandığı saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi.

2 çocuğa köpek saldırdı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 10 yaşındaki P.E. ve 12 yaşındaki M.E., köpeklerin saldırısına uğradı.

Ağır yara alan çocuklar, aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kuduz teşhis edildi

Burada yapılan müdahalelerde 2 çocuk, kuduz teşhisiyle Ankara’ya sevk edildi.

İHA'nın aktarımına göre; çocuklardan M.E.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, P.E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bitlis'te başıboş köpekler dehşet saçtı VİDEO



"Oldukça başıboş sokak köpekleri var"

Köy muhtarı Halis Oruçlu, 700 haneli köylerine sık sık başıboş köpeklerin bırakıldığını belirtti.

Bölgede yüzlerce öğrencinin olduğu söyleyen Oruçlu, "Gerçekten bizim köyde oldukça başıboş sokak köpekleri var. Canımız fazla yanmadan devletimiz buna bir çare bulsun.” diye konuştu.