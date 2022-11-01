Petrol
94.53
1.85%
Euro
18.523
0.65%
Dolar
18.6205
0.08%
Altın
989.68
1.31%
Borsa
4075
2.40%
Bitcoin
385.327
-0.51%
BTXN Coin
10.36
-1.05%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Bitlis'te başıboş köpekler dehşet saçtı

    700 haneli köyde yaşayan 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastanede kuduz oldukları teşhis edilen çocuklar, Ankara'ya sevk edildi. Birinin durumu ağır.
    • 01.11.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'te başıboş köpekler dehşet saçtı

    Başıboş sokak köpekleri can yakmaya devam ediyor.

    Son yıllarda artan köpek saldırılarının birçoğu ölümle sonuçlandı.

    Ağır yaralanmaların da yaşandığı saldırı olaylarına bir yenisi daha eklendi.

    2 çocuğa köpek saldırdı

    Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 10 yaşındaki P.E. ve 12 yaşındaki M.E., köpeklerin saldırısına uğradı.

    Ağır yara alan çocuklar, aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Bitlis te başıboş köpekler dehşet saçtı #1

    Kuduz teşhis edildi

    Burada yapılan müdahalelerde 2 çocuk, kuduz teşhisiyle Ankara’ya sevk edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; çocuklardan M.E.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, P.E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Bitlis'te başıboş köpekler dehşet saçtı VİDEO

    "Oldukça başıboş sokak köpekleri var"

    Köy muhtarı Halis Oruçlu, 700 haneli köylerine sık sık başıboş köpeklerin bırakıldığını belirtti.

    Bölgede yüzlerce öğrencinin olduğu söyleyen Oruçlu, "Gerçekten bizim köyde oldukça başıboş sokak köpekleri var. Canımız fazla yanmadan devletimiz buna bir çare bulsun.” diye konuştu.

    Bitlis te başıboş köpekler dehşet saçtı #2

    Bitlis te başıboş köpekler dehşet saçtı #3

    Bitlis te başıboş köpekler dehşet saçtı #4

    Bitlis te başıboş köpekler dehşet saçtı #5


    Polonya'da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri
    Dünya

    Polonya'da kış öncesi enerji tasarrufu önlemleri

    İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi!
    Sağlık

    İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi!

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir