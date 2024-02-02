Bitlis'te beline ip bağlayan vatandaş, çatıda kar temizliği yaptı Çatıda biriken kar kütlesinin tehlikeye aldırış etmeden temizlenmesi yürekleri ağza getirdi.

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İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Yoğun yağış sonrası evlerin çatılarında kar kütlesi birikti. Vatandaşlar temizlik için harekete geçti.

İlçe merkezinde 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı, birçok yolun ulaşıma kapanmasına da neden oldu.

Kapalı yollar açılırken, şehir merkezindeki kar yığınları da kamyonlarla taşınıyor.

Beline ip bağlayıp temizlik yaptı

Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü Tatvan’da, çatılarda biriken kar kütleleri ise büyük tehlike oluşturuyor.

Vatandaşlar ise tehlikeyi bertaraf etmek için bellerine bağladıkları iple çatılarda kar temizleme mesaisine başladı.

Vatandaşların tehlikeli girişimi

Kameralara yansıyan görüntülerde, tehlikeye davetiye çıkaran vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Bellerine sardıkları ipi çatının bir noktasına bağlayarak güvenliklerini kendilerince alan vatandaşlar, tehlikeye rağmen küreklerle çatılardaki kar kütlesini temizlemeye çalışıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)