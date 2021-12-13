Bitlis'te define avcıları tarihi yapıları tahrip ediyor

Adilcevaz ilçesinde 6 asırlık manastır ve Urartular dönemine ait Kef Kalesi, define avcıları tarafından tahrip edildi. Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı ise bölgeye yürüyüş düzenledi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde define avcıları, tarihi yapılara zarar veriyor.

600 yıllık manastır ile Urartular dönemine ait Kef Kalesi, define avcıları tarafından tahrip edildi.

BÖLGEYE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Adilcevaz ilçesinde bulunan Kef Kalesi ve Mucizeler Manastırı’na yürüyüş düzenleyen Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, bölgede tarihi önem sahip yapıların koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

"DEFİNECİLERİN VERDİĞİ TAHRİBAT ÇOK YÜKSEK"

Erdoğan Özel, “Vangölü Aktivistleri Derneği olarak Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Kef Kalesi ve Mucizeler Manastırı’na yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüş ile birlikte Van Gölü Havzası doğal ve tarihi alanlarına bir kez daha şahitlik edebildik. Ne yazık ki tarihi alanlarımızda definecilerin vermiş olduğu tahribat çok yüksekti. Tarihi alanları koruma noktasında bilinç seviyesinin yükselmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm politikaları oluşturulup turizm destinasyonlarına dönüştürülmesi de ayrıca gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.