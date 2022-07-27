Bitlis'te elektrik arıza ekipleri arılar yüzünden arıcı tulumu giyiyor

Elektrik arızalarıyla ilgilenen ekip, arıların sayaç kutularına yuva yapmasıyla zor zamanlar yaşıyor. Bunun üzerine bölgede arılarla mücadele ekibi kurularak çalışanların işi kolaylaştırıldı.

Bitlis'te elektrik arızası yaşayan vatandaşlar ekiplere başvurdu.

Bunun üzerine arıza noktalarına giden ekipler, sayaç kutularının içine yuva yapan eşek arılarıyla karşılaştı.

Sayaç okuma, sayaş takma ve kaçak tespiti yapmak isteyen ekip çalışanları, çareyi arıcı tulumu giymekte buldu.

Hastanelik oluyorlar

Tedbirleri artırmalarına rağmen zaman zaman eşek arısı sokan arıza ekibi, hastanelik dahi olabiliyor.

Bu nedenle bölgede arılarla mücadele anlamında ekipler kuruldu ve köy köy, mahalle mahalle ve ev ev gezerek sayaç kutularını eşek arılarından temizlenmesi sağlandı.

42 derece sıcaklıkta arılarla mücadele ediyorlar

Bitlis merkeze bağlı Narlıdere köyünde 42 derece sıcaklıkta arıyla mücadele eden ekipler, böcek ilacı ile sayaçları temizleyerek ekip arkadaşlarına daha rahat çalışma ortamı hazırlıyor.

Bitlis'te elektrik arıza ekiplerinin başı arılarla dertte VİDEO



"40 derecenin üstünde bir sıcaklıkta çalışıyoruz"

İHA'nın aktarımına göre; Personellerden Erkan Demir, ister istemez arıların yuvalarını bozmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Bitlis’in coğrafi konumu nedeniyle çok zor şartlar altında çalışmaktayız. Gerek kışın eksi derece gerekse yaz aylarından 40 derecenin üstünde bir sıcaklıkta çalışıyoruz. Vatandaşların talepleri üzerine sayaç kontrolü, sayaç mühürleme, sayaç değiştirme ve kaçak kontrolü yapmaktayız. Özellikle sayaçların kutularına yuva yapan eşek arılarıyla gerek arıcı tulumu giyerek gerek dumanla gerekse böcek ilacı ile müdahale ediyoruz. Özellikle sayaç okuyan arkadaşlar bu konuda çok sıkıntı yaşıyorlar. Bundan dolayı bizler de bu görevi üstlendik. Tek tek evleri gezip sayaçları kontrol edip arıların yuvalarını ister istemez bozmak zorunda kalıyoruz.” diye konuştu.