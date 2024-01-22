Bitlis'te göçmen operasyonu:Tırın dorsesinden 76 Afgan çıktı Jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde durdurulan bir tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalanırken 1 organizatör tutuklandı.

DHA

Ülke çapında yasa dışı göçle mücadele devam ediyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kent girişindeki jandarma kontrol noktasında bir TIR'ı durdurarak arama yaptı.

Dorseden 76 kaçak çıktı

Yapılan aramalarda TIR'ın dorsesinde Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 76 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, gözaltına alınan organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)