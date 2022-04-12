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    Bitlis'te göçmenlerin öldüğü kaza sonrası 3 kaçakçı yakalandı

    4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından harekete geçen ekipler, 3 insan kaçakçısını yakalayarak adliyeye sevk etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 13:06
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    Bitlis'te göçmenlerin öldüğü kaza sonrası 3 kaçakçı yakalandı

    Bitlis Adilcevaz'a 15 kilometre uzaklıktaki Bahçedere köyü yakınlarında, kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüs tespit edildi.

    Dün sabah saatlerinde hareket halinde olan ve Uğur Tanşuli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra takla attı.

    Kazada 4 kaçak göçmen hayatını kaybederken, sürücü dahil 23 kişi de yaralandı.

    Sınır dışı edilecekler

    DHA'nın aktardığı haberde; Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 14'ü taburcu edildi. Bu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    Adliyeye sevk edildiler

    Tedavisi sonrası gözaltına alınan minibüs sürücü Uğur Tanşuli ile başka araçla öncülük yaptıkları belirlenen 2 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bitlis te göçmenlerin öldüğü kaza sonrası 3 kaçakçı yakalandı #1

    Bitlis te göçmenlerin öldüğü kaza sonrası 3 kaçakçı yakalandı #2

    Bitlis te göçmenlerin öldüğü kaza sonrası 3 kaçakçı yakalandı #3


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