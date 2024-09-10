Bitlis'te gökyüzü şimşeklerle aydınlandı, sağanak sellere neden oldu

İHA
Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şimşek fırtınası, gökyüzünde adeta bir ışık şöleni sundu.
Şimşeklerin ardından başlayan yoğun yağmur, kısa sürede etkisini artırarak bazı bölgelerde küçük çaplı taşkınlara yol açtı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, belediye ekipleri taşkınlara müdahale etmek üzere hemen harekete geçti.
Yağmurun gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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