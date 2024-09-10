Haberler



3. Sayfa



Bitlis'te gökyüzü şimşeklerle aydınlandı, sağanak sellere neden oldu

Bitlis'te gökyüzü şimşeklerle aydınlandı, sağanak sellere neden oldu Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şimşek fırtınası, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Hemen ardından başlayan yoğun yağış ise su baskınlarına neden oldu.