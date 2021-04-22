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    Bitlis’te iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

    Sebze taşıyan araç ile başka bir kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 09:38
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    Bitlis’te iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan istikametinden Muş istikametine giden kamyon ile Muş istikametinden Ahlat istikametine giden sebze yüklü araç çarpıştı.

    Çarpmanın şiddeti ile araçlar kullanılamaz hale geldi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi.

    1 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Biri ağır olmak üzere yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Bitlis'te iki kamyon çarpıştı: 1 ölü VİDEO

    Bitlis’te iki kamyon çarpıştı: 1 ölü #1

    Bitlis’te iki kamyon çarpıştı: 1 ölü #2

    Bitlis’te iki kamyon çarpıştı: 1 ölü #3

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