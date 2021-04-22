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Bitlis’te iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

Bitlis’te iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

Sebze taşıyan araç ile başka bir kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.