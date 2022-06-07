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    Bitlis’te indirim izdihamı: Birbirlerini ezeceklerdi

    Bir züccaciye mağazasının açılışında izdiham çıktı. İndirimli ürünlerden almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 07.06.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:33
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    Bitlis’te indirim izdihamı: Birbirlerini ezeceklerdi

    Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir züccaciye mağazası, hizmete açıldı.

    İl ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış, yoğun ilgi gördü.

    İzdiham çıktı

    Mağazadaki indirimli ürünlerden almak için kapıda kuyruğa giren çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce müşteri, o kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

    Mağaza yetkililerinin tüm ikazlarına rağmen müşteriler, izdihama neden oldu.

    Bitlis’te indirim izdihamı: Birbirlerini ezeceklerdi VİDEO

    İndirimli ürünler kapış kapış gitti

    Kademeli olarak mağazaya alınan müşteriler, indirimli ürünlerden almak için büyük mücadele verdi.

    Kısa sürede birçok ürün kapış kapış gitti…

    İHA’nın haberine göre mağaza dışında ise gün boyu uzun kuyruklar oluştu.

    Bitlis’te indirim izdihamı: Birbirlerini ezeceklerdi #1

    Bitlis’te indirim izdihamı: Birbirlerini ezeceklerdi #2

    Bitlis’te indirim izdihamı: Birbirlerini ezeceklerdi #3

    Bitlis’te indirim izdihamı: Birbirlerini ezeceklerdi #4

    Bitlis’te indirim izdihamı: Birbirlerini ezeceklerdi #5


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