Bir züccaciye mağazasının açılışında izdiham çıktı. İndirimli ürünlerden almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir züccaciye mağazası, hizmete açıldı.

İl ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış, yoğun ilgi gördü.

İzdiham çıktı

Mağazadaki indirimli ürünlerden almak için kapıda kuyruğa giren çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce müşteri, o kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Mağaza yetkililerinin tüm ikazlarına rağmen müşteriler, izdihama neden oldu.

Bitlis’te indirim izdihamı: Birbirlerini ezeceklerdi VİDEO



İndirimli ürünler kapış kapış gitti

Kademeli olarak mağazaya alınan müşteriler, indirimli ürünlerden almak için büyük mücadele verdi.

Kısa sürede birçok ürün kapış kapış gitti…

İHA’nın haberine göre mağaza dışında ise gün boyu uzun kuyruklar oluştu.