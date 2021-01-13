Bitlis'te kaçak ürün ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te kaçak ürün ve mühimmat ele geçirildi

2 bin 170 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güvevlik güçleri, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yolçatı ve Erikbağı köylerindeki 6 adrese operasyon düzenlendi.

KAÇAK ÜRÜNLER VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, dedektör köpekler kullanılarak yapılan aramada, 2 bin 170 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği, 80 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, arama dedektörü, 3 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve 76 paket tütün filtresi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Malzemelere, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.