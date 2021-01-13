- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bitlis'te kaçak ürün ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te kaçak ürün ve mühimmat ele geçirildi
2 bin 170 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 13.01.2021 - 12:26
- Güncelleme : 13.01.2021 - 12:31
Güvevlik güçleri, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yolçatı ve Erikbağı köylerindeki 6 adrese operasyon düzenlendi.
KAÇAK ÜRÜNLER VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, dedektör köpekler kullanılarak yapılan aramada, 2 bin 170 paket kaçak sigara, ruhsatsız av tüfeği, 80 tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, arama dedektörü, 3 kilo 500 gram kıyılmış tütün ve 76 paket tütün filtresi ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Malzemelere, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.